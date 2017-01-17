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Vali Şahin'den Reina Saldırganıyla Ilgili Açıklama 1
Vali Şahin'den Reina Saldırganıyla Ilgili Açıklama 1
17 Ocak 2017 Salı 11:01
(Tür: İstanbul)
(Tür: İstanbul)
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[9169748] DHA
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İstanbul Valisi: Terörist Afganistan'da eğitim almış, 4 dil biliyor
Yakalanan Reina teröristiyle ilgili ilk kez konuştu
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Teröristin yakalandığı tarihi operasyonda kritik ayrıntı
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