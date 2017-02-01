Vali Şahin'den "Referandum" Açıklaması

Samsun Valisi İbrahim Şahin, referandumun sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hazırlıklara başladıklarını söyledi.



Anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek olan referandum dolayısıyla hazırlıklara başladıklarını ifade eden Vali İbrahim Şahin, İl ve İlçe Seçim Kurullarıyla toplanarak süratli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. 2017'nin çok önemli bir yıl olduğunu belirten Vali Şahin, "Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylamasından sonra referanduma gelecek. Referandum dolayısıyla gerek güvenlik işleri gerek sandık başkanlarının seçim durumlarının bir kısmı bizi bir kısmı İl ve İlçe Seçim Kurulu başkanlarını ilgilendiriyor. Henüz resmi yazışmalar olmamasına rağmen biz konuyla ilgili çalışmalara başladık. Bu çalışmaları süratli bir şekilde yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu başkanlarımızla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Toplantıda, seçimin rahat ve sağlıklı bir şekilde yapılmasıyla ilgili gerek sandık etrafındaki güvenlik gerekse görev alacak arkadaşlarla ilgili bir çalışma yaparak güzel bir seçim dönemi yaşayalım istiyoruz. Seçim sürecinde, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, muhalefet liderlerinin ilimizi ziyareti düşünüldüğünde güvenlik noktasında çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN