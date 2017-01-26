Vali Şahin'den Kurumlara 'Temizlik Ürünü' Talimatı

Samsun Valisi İbrahim Şahin, kurumların temizlik ürünü ihtiyacını 42 çeşit temizlik ürünü üreten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sağlayabileceklerini söyledi.



İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, meslek liselerinin daha aktif çalışması gerektiğini belirtti. Bazı liselerde güzel çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Şahin, Atakum Meslek Lisesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirtti. Atakum Meslek Lisesi'nde ucuz ve kaliteli temizlik malzemeleri üretildiğini ifade eden Vali Şahin, öğrencileri teşvik ve üretime destek amaçlı kurumların temizlik ürünlerini Atakum Meslek Lisesinden temin etmeleri gerektiğini belirtti.



Toplantıda bir konuşma yapan Vali Şahin, "Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde temizlik ürünleri üretiliyor. Orayla ilgili farklı çalışmalarımız var. 42 çeşit farklı temizlik ürünü üretiliyor. Bu ürünler piyasadaki ürünlerden daha kaliteli temizlik ürünleri. Fiyat bakımından da uygun ürünler. Milli Eğitim Müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmen ve öğrencilerimizi böyle güzel bir işten dolayı kutluyorum. Toptan temizlik ürünü alan kurumların, daire amirlerinin ihtiyaçlarını oradan karşılamalarını her fırsatta söylüyorum. Döner sermaye olduğu için makbuz, fiş kesebiliyorlar. Oradaki öğrencileri teşvik etmemiz gerekiyor. Marifet iltifata tabidir. Okulun eski kalorifer kazanın bulunduğu yerde üretim yapıyorlar. Uygun şartlarda yeni bir üretim yeri yapılması konusunda talimatlarım var. Camekanlı bir üretim tesisi yapabiliriz. Eğer yerini başka bir yere taşımazsak okul duvarını açıp orada perakende satış yeri oluşturabiliriz. Öğrencilerin, kooperatif mantığı ile ürünlerini oradan insanlara satabilmeleri yönünde bir düşüncemiz de var" dedi. - SAMSUN