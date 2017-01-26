Vali Şahin'den Kurum Yetkililerine Fırça

Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda sunumda yaşanan aksaklıklar ve katılımın az olmasından dolayı İŞKUR yetkililerini fırçaladı.



Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda katılım az olması ve teknik aksaklıklar Vali İbrahim Şahin'i oldukça kızdırdı.



"Bir daha böyle bir toplantı yaptırmam"



İnsanın işine saygı duyması gerektiğini belirten Vali Şahin, "Biz günde 3-4 toplantı yapıyoruz. Bunun dışında başka işlerimiz de oluyor. Koşturmaktan yoruluyoruz. Burada da bunu mu bekleyeceğiz. Böyle bir şey yok. İkincisi, bu toplantıya katılması gereken insanlar burada bulunmalı. Bunları uygun şekilde raporlayın. Bir daha böyle bir toplantı yaptırmam size haberiniz olsun. Ayrıca elektronik işlerde 50 tane adam görevli, çalıştıramıyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Buraya davet ettiğimiz insanlara karşı bu bir saygısızlık. Ayrıca vakitle yarışıyoruz. İstihdam gibi çok fazla önemsediğim bir işte çuvallıyoruz. Olur mu böyle bir şey! Ben akşam dersime çalışıyorum arkadaşlara bir şey verebilir miyim diye, siz bir sunum yapamıyorsunuz!" dedi.



Sunumdan sonra İŞKUR Müdür Vekili Sait Gül, yaşanan aksaklık nedeniyle Vali Şahin'den özür diledi. - SAMSUN