Vali Şahin'den, Aziz Yıldırım'a Ziyaret
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki kulüp binasında Fenerbahöe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki kulüp binasında Fenerbahöe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Fenerbahçe ziyaretinde Başkan Aziz Yıldırım'ın dışında sarı-lacivertlilerin Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ile SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Aziz Yıldırım, Vali Şahin'e 34 numaralı yazalı Fenerbahçe forması hediye etti.
Vali Vasip Şahin, ziyaretle ilgili kulüp anı defterine, "Ülkemizin ve İstanbulumuzun güzide kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan ve Fenerbahçe'nin başarıları hakkında güzel bir sohbet yapmış olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ülkemizde sporun yaygınlaşması ve centilmenlik adına çok değerli katkıları olan Fenerbahçe Kulübü'ne ve değerli Başkan ve Yöneticilerine İstanbul adına teşekkürlerimi sunuyor, başarıların hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devamını diliyorum" ifadelerini yazdı.
(İHA)