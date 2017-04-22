Vali Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajla tüm çocukların bayramını kutladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajla tüm çocukların bayramını kutladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Şahin mesajında, "Milli hakimiyetin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbalimizin yegane teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun. 23 Nisan 1920 milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Zira aziz milletimizin, her ahval ve şeraitte istiklaline sahip çıkacağını ve iradesini kimsenin ellerine bırakmayacağını tüm dünyaya haykırarak muzaffer olduğu İstiklal Harbi esnasında, 23 Nisan 1920'de, milli mücadeleyi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisimizi 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurduktan sonra bu önemli günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Birlik ve bütünlüğüne, bayrağına, egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden her türlü işgalci zihniyete ve zorbalığa, dün olduğu gibi bugün ve yarın da geçit vermeyeceğini 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kahramanca duruşuyla bir kez daha ispat eden necip milletimiz için en büyük kuvvet ve dayanak, yarınları güvenle teslim edeceğimiz çocuklarımızdır. Unutulmamalıdır ki sevgiyle büyüttüğümüz her çocuğun gözlerindeki ışık, Türkiye'nin yolunu aydınlatan meşale hüviyetindedir. Onlara daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak ise boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'nin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL