Vali Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin inşasında alın teri dökerek emek sarf eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diledi.



Vali Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülke kalkınmasına ve ekonominin gelişmesine, emeğini alın teriyle birleştirerek katkı sağlayan, gayret sarf eden bütün işçi ve emekçilerin; dostluk, birlik ve beraberlik simgesi olarak kutladıkları yegane bayramın 1 Mayıs olduğunu belirtti.



Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Üretimin bel kemiği olan işçilerimizin haklarının gözetilip korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında gerek devletimiz, gerekse sivil toplum kuruluşlarımızca çok önemli çalışmalar yürütülmüş, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen her türlü çalışma, hem ülke kalkınmamız, hem de çalışanlarımız için müreffeh geleceğe, daha güvenle, inançla ve umutla yürümemize imkan sağlayacaktır. Bu düşüncelerle güçlü Türkiye'nin inşasında alın teri dökerek emek sarf eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."