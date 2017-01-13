Vali Şahin: 'Çöken Binanın Çevresindeki 21 Bina Tahliye Edildi' - Istanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda çöken binanın çevresindeki 21 binanın tahliye edildiğini söyledi.



Vali Şahin, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesinde bir binanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, 2015 yılında tamamen tahliye edilen binanın çöktüğünü belirterek, "Enkaz altında kalan 19 vatandaşımızdan biri enkaz altında vefat etmiş, bir vatandaşımız hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız hastanelere müracaat etmiş, taşınmış. Bunlardan da 14'ünün tedavileri devam ediyor. Tedavileri devam eden hastalarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamakta. Normal, kısa zamanda taburcu edilebilecek durumda olan çoğu hastalarımız, yaralılarımız. Ben geçmiş olsun diyorum. Şu an enkaza 95 arama kurtarma ve diğer görevli teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Burada hem Büyükşehir Belediyemizin hem AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri ortaklaşa güzel ve seri bir çalışma yürütmekteler." dedi.



Binanın riskli olduğu için boşaltıldığını ifade eden Vali Şahin, "Belli bir süreç alıyor biliyorsunuz bunun hukuki durumu. Yine binanın yıkımıyla ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin kendi aralarında maalesef mutabakat sağlayamamaları nedeniyle bugüne kadar gelmiştir. Durum bundan ibarettir." diye konuştu.



Vali Şahin, bir gazetecinin "Binanın yıkılma tehlikesine karşı çevresine bir tedbir alınmış mıdır?" sorusuna, "Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız, bizim kamu misafirhanelerimize ya da kendi imkanlarıyla akrabalarının yanlarına ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Bundan sonra daha detaylı çalışmalar arkadaşlarımız tarafından devam edecek." cevabını verdi.



Binada başkalarının ikamet ettiğine yönelik bir bilgi olmadığını ve binanın boş olduğunu ifade eden Şahin, "Ama her ihtimali değerlendirerek arkadaşlarımız yine enkaz altı araştırmalarına devam ediyorlar, çalışıyorlar. Yaptıkları teknik, sismik incelemelerde ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisinin olmadığı gibi bir ilk kanaatleri var ama daha detaylı çalışmaya devam ediyorlar." dedi.