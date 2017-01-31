Vali Şahin, Bafra'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Bafra'da muhtarlarla bir araya geldi.



Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Şahin, mahallelerin sorunlarını, muhtarların dilek ve şikayetlerini dinledi.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye için ikinci kurtuluş savaşı olduğu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerin bilindiğini dile getiren Şahin, "Biz de bu toplantıları devamlı yapma arzusundayız. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi böyle bir toplantı yapmış, bizler de iştirak etmiştik. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu kez ilçe ilçe muhtarlarla toplantı yapıyoruz." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da ilçeleri yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Muhtarlarımız sayesinde mahallelerimizdeki sorunları çok daha iyi görebiliyoruz, ona göre müdahalede bulunuyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm mahallelerimize ve ilçelerimize eşit hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan olan yol sorununun çözüme kavuşması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor." diye konuştu.



Toplantıya Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.