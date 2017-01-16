Vali Peynircioğlu Vatandaşı Tek Tek Dinliyor

Niğde Valiliği tarafından her Pazartesi yapılan halkla buluşma günleri Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu başkanlığında devam ediyor. Vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katıldığı halkla buluşma günlerinde Vali Peynircioğlu tek tek vatandaşların sıkıntılarını dinliyor. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu: "halkımızla buluşmak bizleri çok memnun ediyor. İnsanlarımızda teker teker hizmetlerine memur olmak vatandaşımızla birlikte hemhal olmak bizim için bir keyiftir. Bizim varlığımız insandır. Eğer insan olmazsa o insanların çözülmeye muhtaç sorunları olmasaydı yönetim mekanizmasına da ihtiyaç olmazdı. Halk Günleri halkla buluşma günlerimiz düzenli olarak devam ediyor" dedi. Vatandaşlar ise Halkla buluşma günlerinden memnun olduklarını belirterek: "sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı direk vali beye ulaştırma imkanı buluyoruz. Sorunlarımız daha çabuk çözüme kavuşuyor. Herkesten Allah razı olsun" dediler. - NİĞDE