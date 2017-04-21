Vali Pekmez Valilik Makamını Çocuklara Devretti

Aksaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 97. Yıldönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal beraberinde 15 Temmuz Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet ile Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette, 6. sınıf öğrencisi Batuhan Akar, 5. sınıf öğrencisi Yasin Özkaya, 8. sınıf öğrencisi İrem Karagöz, 7. sınıf öğrencisi Zeynep Altınsoy'a sırasıyla valilik makamını devreden Vali Aykut Pekmez, "Aksaray'ı şimdi siz yönetiyorsunuz. Vali olarak Aksaray'a ne yapmak istiyorsanız, hangi kuruma ne talimat vermek istiyorsanız kurum idarecileri ile görüşerek talimatınızı verin" dedi.



Emniyet Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Belediye Başkanlığını arayan çocuk valiler, güvenlik, sağlık ve okul bahçelerinin düzenlenmesi konularında ilgili makamlara talimatlarını verdi.



Vali Aykut Pekmez, 23 Nisan'da kutlanan bayramın anlamı ve o günde neler olduğu ile ilgili soru sorarak öğrencilerle bir süre sohbet etti. TBMM açıldığı gün olduğunu ve Atatürk'ün bu günü çocuklara da bayram olarak hediye ettiğini ifade eden öğrencileri tebrik eden Vali Pekmez, Anadolu'nun büyük kısmının işgal altında olmasına rağmen Atatürk önderliğinde Anadolu'nun işgal altından kurtarıldığını TBMM'nin açılmasıyla halkın kendi yöneticilerini seçtiğini söyledi. Vali Pekmez, "Milli mücadelede canını vererek şehit olan dedelerimiz sayesinde bizler bugün vatan topraklarında bağımsız ve rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi. Yarınların güvencesi olan çocukların geçmişlerinden aldıkları güç, inanç ve azimle Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha müreffeh bir ülke olarak yükselteceklerine olan inancını vurgulayan Vali Pekmez, çocuklara hayatlarında başarılar diledi.



Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Okul Müdürü Serhat Aslan ile Türkçe Öğretmeni Hatice Sungur ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - AKSARAY