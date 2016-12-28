Vali Pekmez'in Eşinden Görme Engelli Öğretmene Ziyaret

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, doğuştan görme engelli olan ve 10 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş'ı ziyaret etti.



Pekmez, ziyarette yaptığı konuşmada, Altuntaş'ın azmi ile birçok kişiye örnek olduğunu söyledi.



Altuntaş'a eğitim hayatında başarılar dileğinde bulunan Pekmez, "Aygül öğretmen karşılaştığı zorluklara rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla dünyanın en güzel meslekleri arasında ilk sıralarda olan öğretmenliği seçmiş. Birçok insanı utandıracak gayreti ile öğrencilerini yetiştirme çabası takdire şayan." dedi.



Altunaş ise 10 yıllık öğretmenlik hayatında birçok şehirde çalıştığını söyledi.



"Cumhurbaşkanımızın 'Engelliler bal gibi öğretmenlik yapabilir' sözü üzerine çok rahatladım" diyen Altunaş, "O söz üzerine çalışma şevkim daha da arttı. Herkesin işini severek yapması gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini seçenlerin bu konuda daha bir gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.