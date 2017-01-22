Vali Özefe, Teog Şampiyonlarını Misafir Etti

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında soruların büyük çoğunluğunu çözerek il genelinde dereceye giren öğrencileri misafir etti.



Vali Özefe, TEOG sınavında 120 sorudan 119'unu doğru cevaplayan merkez 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi Egemen Erdoğan, 118 soruyu doğru cevaplayan Göle 30 Eylül Ortaokulu öğrencileri Berkin ve Mutlu İlkin Kasımoğlu, 117 soruya doğru cevap veren merkez Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu öğrencisi Funda Ateş, 117 soruyu doğru cevaplayan merkez 23 Şubat ortaokulu öğrencisi Zeynep Sıla Kement, 117 soruyu doğru cevaplayan Göle Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu öğrencisi Sıla Özkan ve 117 soruyu doğru cevaplayan Göle 30 Eylül Ortaokulu öğrencisi Çağla İsmailoğlu'nu misafir etti.



Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Özefe, "Öğrencilerimizi bu çok önemli başarılarından dolayı kutluyorum. TEOG sınavında ilimizin bir önceki yıla oranla puanını arttırması, Türkiye ortalamasına biraz daha yaklaşmış olması bizim için sevindirici olmuştur. Öğrencilerimizin başarılarının sürekli olabilmesi için hep birlikte çalışacağız ve elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün burada misafir ettiğimiz öğrencilerimizin başarısı ilimizin genel anlamda eğitimde ki başarısına da katkı sunmuştur. Bundan dolayı öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum ve ikinci sınavlarında da aynı başarıyı göstermelerini temenni ediyorum. Öğrencilerimizin başarılı olmasında öğretmenlerimiz kadar şüphesiz ailelerinde büyük payı var. Ben öğrencilerimizin velilerinde de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Vali Özefe, TEOG şampiyonu öğrencileri, karne ve başarı belgelerini vererek uğurladı. - ARDAHAN