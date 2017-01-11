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Vali Özefe'den Köy Ziyareti

Vali Özefe'den Köy Ziyareti

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, merkeze bağlı Tazeköy'e ziyarette bulundu.

Vali Özefe'den Köy Ziyareti

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, merkeze bağlı Tazeköy'e ziyarette bulundu.

Eşi Hacer Özefe ile ziyaretlerini gerçekleştiren Özefe, vatandaşların evlerine misafir olarak bir süre sohbet etti.

Özefe, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu güzel köyümüzde birkaç aileye yönelik ziyarette bulunduk. Niyetimiz devletin vatandaşın yanında olduğunu göstermek. Devlet-vatandaş el ele sorunların üstesinden geliyoruz. Bugün buradayız, yarın başka bir köyde olacağız. Amacımız en ücra noktadaki köy, mezra ve mahalledeki vatandaşımızın yanında olmak." diye konuştu.

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