Vali Özefe, Çıldır Gölü Kenarında Yapımı Devam Eden Turizm Tesislerinin İnşaatını Denetledi
Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Çıldır Gölü rekreasyon projesi kapsamında yapımı devam eden turizm amaçlı sosyal tesislerin inşaatında incelemede bulundu.
Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Çıldır Gölü rekreasyon projesi kapsamında yapımı devam eden turizm amaçlı sosyal tesislerin inşaatında incelemede bulundu.
İnşaat alanını gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen Vali Özefe, çalışmaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ARDAHAN