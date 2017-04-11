Vali Özefe, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, çeşitli dallarda dereceye giren Ardahanlı sporcuları kabul etti.



Vali Özefe, makamında kabul ettiği, yüzme, buz pateni, atletizm, judo ve kayak müsabakalarında derece elde eden Ardahanlı 12 sporcuyu tek tek tebrik etti, altınla ödüllendirerek çeşitli hediyeler verdi.



Sporcuların başarısının bölgenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirten Özefe, bu başarıların devamını istedi.



Ziyarette sporculara eşlik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ise, Vali Özefe'ye teşekkür edip destekleriyle daha çok başarı sağlayacaklarını belirtti.



Özefe, sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.