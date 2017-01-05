Uşak Valisi'nden Fırat Kalkanı Gazisine ziyaret

Uşak Valisi Ahmet Okur, Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde gerçekleşen terörist saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ercan Eser'i ziyaret etti.



Vali Okur, Banaz ilçesi Hasan köyünde tedavisi süren Uzman Çavuş Eser'in evine giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından tedavisine evinde devam edilen Eser'in sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alan Vali Okur, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin bekası ve istikbali için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında gece-gündüz, kar kış demeden terör örgütleri ve teröristlerle mücadele ediyor. Allah onların yardımcısı olsun. Vatanı uğruna şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.



Fırat Kalkanı harekatının başarıyla sürdüğünü ifade eden Vali Okur, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin devam edeceğini bildirdi.



Vali Okur, daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Erhan Öztürk'ün babası Metin Öztürk ve annesi Emine Öztürk'ü ziyaret etti.



Vali Okur'a Banaz Kaymakam Vekili Sait Topoğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yalçın Atlı eşlik etti.