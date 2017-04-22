Vali Okur'dan Ziyaret

Uşak Valisi Ahmet Okur, Sivaslı ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Vekili Önder Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Vali Okur'u İlçe kaymakamlığı önünde Kaymakam Vekili Koç, Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri karşıladı.



Kaymakam Vekili Koç'a görevinde başarılar dileyen Vali Okur, ilçede yapılan çalışmalar, kamu yatırımları ve köylere götürülen hizmetler hakkında bilgi aldı.





"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle insanı ön plana çıkaran yaklaşımın son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakim anlayışı olduğunu ifade eden Okur, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız nerede olursa olsun, il merkezimizden en uzak köyümüze kadar kaliteli ve kesintisiz hizmet götürebilmeliyiz. Bu ziyaretimiz vesilesiyle Sivaslı ilçemizde görevlendirilen kaymakam vekilimize görevinde başarılar diliyorum."



Vali Okur ziyaretinin ardından, Kaymakamlık yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak ilçeden ayrıldı.