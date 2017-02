Vali Okur'dan Şehit Çocuklarına Bilgisayar

Uşak Valisi Ahmet Okur, şehit polis Mehmet Çetin'in oğlu Emir Çetin ile kızı Sümeyye Çetin'e diz üstü bilgisayar hediye etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın öncülüğünde yürütülen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında, şehit polis Mehmet Çetin'in çocukları Emir ve Sümeyye Çetin ile bir araya gelen Vali Okur çocuklara birer diz üstü bilgisayar hediye ettiği ifade edildi.



Şehit çocuklarıyla sohbet eden Okur, "Devletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden hainlerin saldırısı sırasında canlarını seve seve veren şehitlerimizin eşleri, çocukları, anne ve babaları devletimiz için kutsal birer emanettir, bu emanete her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.