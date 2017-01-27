Vali Necati Şentürk İsmail Altunsaray ile Bozlak Okudu

İstanbul'da beşincisi düzenlenen EMİTT fuarında Vali Necati Şentürk, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın veliahttı görülen İsmail Altunsaray ile birlikte bozlak okudu.



Vali Necati Şentürk söz ve müziği merhum Neşet Ertaş'a ait olan 'Açma Zülüflerin Yar Yar' adlı parçayı İsmail Altunsaray ile seslendirdi.



EMITT Fuarında Kırşehir standı önünde sahne alan Kültür Müdürlüğü Abdallar gurubu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray ile bir araya gelen Vali Necati Şentürk, 'Açma Zülüflerin Yar Yar' eserini seslendirdi.



21.'si düzenlenen EMITT fuarında Kırşehir'in tanıtımı için açılan stand ve görsel maketler ilgi odağı olurken Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi Alanı ilgi gördü.



Dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.



Ahiler Kalkınma Ajansının katkıları ile Belediye ve Valilik tarafından ortaklaşa açılan stantta Kırşehir'in tarihi güzellikleri yemek kültürü ve ahilik anlatılıyor. - KIRŞEHİR