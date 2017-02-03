Vali Necati Şentürk Akçakent İlçe Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Vali Necati Şentürk, Akçakent ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Programına Kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Necati Şentürk, Akçakent Kaymakamı Serhat Doğan'dan ve ilçe protokolünden ilçede yürütülen yatırımlar hakkında brifing aldı.



Brifinglerin ardından Kaymakamlık konferans salonunda muhtarla bir araya gelen Vali Necati Şentürk, yaptığı konuşmada, Akçakent'e yapılan yatırımların ilçenin kalitesi açısından önem taşıdığını söyledi.



Akçakent halkının büyük çoğunluğunun geçimini hayvancılık ve tarımdan sağladığını belirten Vali Necati Şentürk, "Akçakent'te yürütülen çalışmaları yakından takip ediyorum. Yatırımlar ilçemizin gelişip kalkınması adına önemli."dedi.



İlçenin büyük bölümüne kilit parke döşendiğini ifade eden Vali Necati Şentürk, "İlçemizin büyük kısmına kilit parke döşendi ve yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Ayrıca bu toplantıda muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip değerlendireceğiz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını ve köyleri ile ilgili meseleleri bizlere iletsinler. Biz de sorunlara kurumlarımızla koordineli bir şekilde çözüm bulalım. İlçemizin eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için de gerekli talimatları yöneticilere verdim."diye konuştu



İlçe ziyareti programına Akçakent Kaymakamı Serhat Doğan, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hüseyin Altuntaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ve yatırımcı daire müdürleri eşlik etti. - KIRŞEHİR