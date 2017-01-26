Vali Nayir Muhtarlarla Buluştu

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sorunları, talepleri dinlemek ve çözüm bulmak amacıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi.



Vali Nayir, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarını çözme konusunda toplantıları beklemeden kurum ve kuruluşlarla daima iletişim içerisinde olması gerektiğini söyledi.



Seçilmişler ve atanmışları bir araya getirerek halk nezdindeki kamu yönetiminin izlerini aramaya çalıştıklarını belirten Nayir, şöyle devam etti:



"Atanmışlar olarak bizler seçilmişlerin farkındayız. Bir temsil görevi yapıyorsunuz. Köyleriniz, mahalleleriniz kendi problemlerini çözmek üzere size görev vermişler. Bu önemin en çok farkında olan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Düzenli aralıklarla sizlerle bir araya geliyor, toplumun tamamına vereceği mesajını muhtarlarımız aracılığıyla iletiyor, kıymetinizi toplumun tamamına öğretme konusunda bize önder oluyor.



Bizler de Cumhurbaşkanımızın ve hükumetimizin illerdeki temsilcileri olarak aynı usulü illerimizde yapmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizler için, yapmış olduğumuz çalışmaların yeterliliği ya da yetersizliğini anlamada birer ölçü olacak."



Türkiye'nin geçmişe göre ekonomik olarak güçlü ve daha iyi imkanlara sahip olduğunu dile getiren Nayir, "Yolumuzla, kamu kuruluşlarımızın binasıyla, hizmet araçlarıyla geçmişle mukayese edildiğinde çok daha iyi noktadayız. Bunlar bizim frene basmamızı gerektiren hususlar değil, daha iyisini arama gayretimiz de elbette var olacak. Bu demek değil ki bir probleminiz olduğunda gelip toplantıda dile getireceksiniz. Ben dahil bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapısı size her zaman açık." dedi.



Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile daire müdürleri katıldı.