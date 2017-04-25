Vali Musa Işın: "Bu Millet Bütün İslam Coğrafyasının Ümididir"

Ağrı'da 57. Alay yürüyüşü programında konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, "Çanakkale'de bizi esir almaya gelenler, ülkemizi işgal etmeye gelenler kimlerdiyse 15 Temmuz'da da ülkemizi işgal etmeye gelenler aynı kişilerdi" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında, 81 ilde "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Ağrı' da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen anma programı kapsamında Merkez Camiine gerçekleştirilen programa Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Camide bir araya gelen yüzlerce kişi sabah namazını kılarak şehitleri dualarla andı. Burada Hamur Müftüsü Harun Aydoğdu, Kur'an-ı Kerim ve şehitler için dua okudu. Sabah namazının ardından vatandaşlara yarma çorbası ikram edildi. Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirlerle Abide Meydanı'na kadar yürüdü. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Musa Işın burada yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Sağlam imanları sayesinde hiçbir zaman yakılmayacaklarını ifade eden Işın, imanımızdan başka servetimizin olmadığını ve Allah bizimle olduğu için her zaman muzaffer olacaklarını söyledi. Bu milletin, İslam'ın bayraktarlığını yaptığını ifade eden Işın, "Elbette ki Allah bu bayrağı indirmeyecek, ezanı da susturamayacaktır. Bu millet sadece kendi toprağını koruyan bir millet değildir. Bu millet bütün İslam coğrafyasının ümididir. Biz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaş'ında, Sarıkamış ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere layık olacağız. Bayrağımızı, dinimizi, vatanımızı, milletimizi ve mukaddesatımızı koruyacağız. Gençler, 'Bundan sonra iş bitti' demeyelim. Çanakkale'de bizi esir almaya gelenler, ülkemizi işgal etmeye gelenler kimlerdiyse 15 Temmuz'da da ülkemizi işgal etmeye gelenler aynı kişilerdi. Yıllardır terörü başımıza musallat edenler aynı kişiler. Kanımızın son damlasına kadar devletimizi, vatanımızı ve dinimizi koruyacağız" şeklinde konuştu. - AĞRI