Vali Münir Karaloğlu: "Fetö İlk Darbeyi Gazetecilere Vurdu"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, FETÖ'nün ilk darbeyi gazetecilere vurduğunu söyleyerek, "FETÖ'nün memlekete ilk zararı Van'daki gazetecilere olmuştur" dedi.



Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Vali Karaloğlu, Rus uçak krizi, turizm ve 15 Temmuz başarısız darbe girişimi süreciyle alakalı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.



"2017'de Rus pazarımızı geri alacağız"



Suriye sınırında düşürülen uçak sonrası Antalya'nın ekonomik anlamda çok etkilendiğini kaydeden Karaloğlu, en büyük iki pazar olan Rusya'nın 2016 yılında kaybedildiğini söyledi. Turizm sektörünün Antalya için önemine işaret eden Karaloğlu, "Antalya için turizm sektörü çok önemlidir. Ülke turizminin yüzde 60'nın döndüğü bir şehirden bahsediyoruz. Uçak Antalya'ya düşmüş gibi oldu. Sonuçları bakımından en çok etkilenen il oldu. En büyük pazarını kaybetti. Ağustos ayı ile beraber yeniden ilişkileri geliştirilmesi, ambargoların kalkması ve Kasım aylarında 480 bin civarında turist sonbahar döneminde ziyaret etmiş olması, Rus pazarını 2017'de yeniden canlandırma yönündeki bakışımızı pozitif yönde etkiledi" dedi.



"Batı Avrupa algı oluşturuyor"



Batı Avrupa'nın, Türkiye için bir algı oluşturduğunu belirten Kararoğlu, bu algıyı yok etmek için Antalya'yı fuarlarla geniş bir yelpazede tanıtılacağını söyledi. Karaloğlu şunları söyledi:



"Avrupa ile de kısmi sorunlarımız oldu. Hiç birinin sebebi Antalya değil. Temelinde farklı siyasi gelişmeler var. Bir şekilde sonuçlarına biz katlanıyoruz. Ellerimiz bağlı duracak değiliz. Orayı da tamir etmek için şehirce ciddi bir gayret var. Tamamen siyasi gerekçeler ile batı Avrupa'da oluşturulmak istenen algıyı düzeltmek için bir gayretimiz var. Uluslararası fuarlarla Antalya'yı daha farklı şekilde tanıtmak istiyoruz. Antalya'yı, bir şemsiye marka, büyük marka olarak uluslararası turizm fuarlarına bağımsız olarak katmayı hedefliyoruz"



"FETÖ ilk zararı gazetecilere verdi"



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin, gazetecilere konut talebiyle alakalı da konuşan Vali Münir Karaloğlu, Van'da görev yaparken yaşadığı bir anıyı da Başkan Yeni ve gazetecilerle paylaştı. Van depremi sonrası vatandaşlara 28 bin konut yaptıklarını hatırlatan Karaloğlu, orada zor durumda bulunan gazetecilerin de kendilerine konut yapılması yönünde talep ilettiğini belirtti. İhtiyaçları olduğu için talebi değerlendirmeye aldıklarını açıklayan Karaloğlu, bu karar sonrası Emre Uslu'nun twitter hesabından kendisine savaş açtığını söyledi.



Karaloğlu, "Cemiyetten geldiler, 'evi kadar konut yapıyorsunuz, olup da yıkılanlara yardımcı oluyorsunuz, bize neden yapmıyorsunuz?' dediler. Biz de kabul ettik. Biz de bakanlığımıza gerekçeleri söyledik ve doğru bir talep olduğunu söyledik. Millete yaptığımız konutlardan 300-500 tane onlara yapacağız, onların kurasını da kendi içerlerinde yapacağız. Tabi bedava değil parasıyla yapacaktık. Biz bu çalışmaları yaparken Emre Uslu denen ahlaksız diyeceğim, Twitter üzerinden bir savaş başlattı. 'Sen deprem döneminde ne yapın ki gizlemeye çalışıyorsun, gazetecilere rüşvet veriyorsun' demiş. Cemiyet haklı olarak diyor ki gelin üye olun yararlanın edin bu fırsattan. Bir grupta üye olmadan istiyor. Öyle bir yaygara yaptılar ki, vali gazetecilere rüşvet veriyor noktasına kadar. ve o arkadaşlar şuanda hala mağdurlar ve evsizler. FETÖ'nün belki ilk zararı memlekete, Van'daki gazetecilere olmuştur. İnşallah başımıza burada öyle bir şey gelmez" diye konuştu.



AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise, sıkıntı duydukları vakit Vali Münir Karaloğlu'nu aradıklarını ve kendilerine Karaloğlu'nun yardımcı olduğunu belirtti. AGC'nin kamu yararına dernek statüsü kazanması ve gazetecilere konut isteğini yineleyen Yeni, kamu yararına harcamalar yaptıklarını, aynı zamanda da gazetecilere konut kolaylığı sağlanması durumunda AGC'nin üyesi olan 400 gazeteci için büyük bir yardımın olacağını söyledi.



Konuşmaların ardından Mevlüt Yeni, Vali Karaloğlu'na plaket ve AGC flaması takdim etti. Vali Karaloğlu'da günün anısına tüm gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekindi. - ANTALYA