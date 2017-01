Vali Memiş, Sevgi ve Umut Evlerinde Kalan Çocuklarla Buluştu

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Sevgi ve Umut Evlerinde kalan çocuklarla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



Bir pastanede düzenlenen etkinliğe, Vali Memiş'in yanı sıra eşi Sibel İnci Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi Düz, sevgi evleri ve umut evlerinde kalan çocuklar ile bakıcı anneleri katıldı.



Vali Memiş, yaptığı konuşmada, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.



Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden beri devletimizin, hükümetimizin sizlere sağladığı çok önemli ve değerli çalışmalar var. Bu imkanların sizlere eşit bir şekilde sunulması için çalışıyoruz. Çünkü sizlere sağlanan bu imkanlar, vatandaşlarımızın tamamından toplanan vergilerden oluşuyor." dedi.



Hiç kimseye muhtaç olmadan devletin imkanlarıyla çocukları ağırlamaya çalıştıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:



"Annesini babasını kaybedenlerimiz var. Maalesef hayatın içerisinde bu tür olaylar her daim var. Ama iyi ki devletimiz var. Hiç kimseye muhtaç olmadan devletin imkanlarıyla sizleri ağırlamaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir, belki ufak tefek hatalarımız da olabilir. Ancak, bunları konuşarak ve istişare ederek çözebiliriz. Bizim kapımız sizlere her zaman açık. İl Müdürümüz ve ekibi de büyük bir gayret içerisinde sizlere hizmet etmeye çalışıyor. Belki onların da göremediği bir takım eksiklikler olabilir. Başta ben olmak üzere tek maksadımız sizlere daha iyi hizmet vermektir. Lütfen bizlere ulaşın ve sorunlarınızı iletin."