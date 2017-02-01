Vali Mehmet Aktaş'tan Ziyaret ve İnceleme

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, faaliyet gösteren Kalemler Gıda Şirketler grubuna ait yumurta üretim tesisi ile özel öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.



Kalemler Gıda Şirketler grubu bünyesinde yer alan yumurta üretim tesisleri ile öğrenci yurdundan incelemelerde bulunan Vali Aktaş, yumurta üretim tesisi ve öğrenci yurdunu gezerek çalışmalar hakkında Kalemler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalem'den bilgiler aldı.



Navsaklar Köy Muhtarlığını da ziyaret eden Vali Aktaş, Muhtar Hasan Demirtaş ve köy ihtiyar heyeti ile bir süre sohbet etti. - KARABÜK