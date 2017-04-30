Vali Küçük'ten 1 Mayıs Mesajı

Bursa Valisi İzzettin Küçük, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni ederek, "Ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan tüm çalışanlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum" dedi.



Vali Küçük, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"1 Mayıs, 2008 yılında "Emek ve Dayanışma Günü", 2009 yılında da resmi tatil ilan edilerek tüm çalışanların kutladığı bir bayram coşkusu haline getirilmiştir. Böylece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin emek ve sendikacılık tarihi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu bayramın Bursa'mızda, ülkemizde ve tüm dünyada anlamına uygun, insan onuruna yaraşır bir şekilde, kardeşlik duygularıyla, huzur, güven ve barış ortamında kutlanmasını temenni ederken, ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan tüm çalışanlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum. '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlu olsun." - BURSA