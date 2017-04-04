Vali Köşger: 'Korucuların İçinde Bulunduğu Tim Pusuya Düşürüldü'

Vali Köşger: "Korucuların içinde bulunduğu tim pusuya düşürüldü"

Çatışmada şehit düşen korucunun Mansur Solcan olduğu, 1'i asker, 4'ü korucu 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı öğrenildi



BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsalından operasyondan dönen timlerin pusuya düşürüldüğünü belirten Vali Yavuz Selin Köşger, 1 korucunun şehit olduğunu, 1'i astsubay, 4 korucu olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalındaki operasyondan dönen güvenlik güçlerine pusu kuran teröristlerin ilk ateşinde 28 yaşındaki korucu Mansur Solcan'ın şehit olduğu ardından çıkan çatışmada 1 Astsubay ve 4 korucunun yaralandığı öğrenildi.

Vali Köşger: "Operasyon dönüşü tim pusuya düşürüldü"

Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıları Vali Yavuz Selim Köşger ile birlikte AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ziyaret etti.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Vali Köşger," Genç ilçesi Güzeldere Köyü kırsalında iki teröristin görülmesi üzerine operasyon başlatılmıştı. Güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu tim dönüş sırasında akşam saatlerinde pusuya düşürüldü. Bir güvenlik korucumuz şehit oldu, 1 astsubay ile 4 güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralandı. Operasyon devam ediyor, İnşallah netice alınır. Tüm unsurlarımız orada her türlü tedbir alınmış vaziyette. İnşallah netice alır arkadaşlarımız, milletimizin başı sağolsun" dedi.