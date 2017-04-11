Vali Köşger," 2017 Yılı İkinci Döneminde 441 Proje Üzerinde Çalışma Yapılıyor"

Bingöl İl koordinasyon toplantısında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 2017 yılının ikinci döneminde yer alan projelerin toplam değerinin 5 milyar 817 milyon 171 bin lira olduğunu söyledi.



Bingöl İl Koordinasyon kurulunun ikinci dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Bingöl Belediye Başkanvekili Halim Sugü, Vali Yardımcısı Cevat Gün, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe kaymakamları, meslek odaları başkanları ile yatırımcı kamu kurumlarının müdürleri katıldı.



2017 yılının ikinci döneminde toplam 441 proje üzerinde çalışma yapıldığını aktaran Vali Köşger, "Bu projelerden 3'ü gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 438 projeden 140'ı devam ederken, 88'i ihale aşamasındadır. 210 projeye ise etüd çalışmaları ve çeşitli sebepler nedeniyle henüz başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 19 genel ve katma bütçeli kuruluş ile 8 köylere hizmet götürme birlikleri olmak üzere toplamda 27 kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.2017 yılı ikinci döneminde yer alan projelerin toplam değeri, 5 milyar 817 milyon 171 bin 949 liradır" dedi.



2017 yılı projelerine ayrılan ödenek miktarının 495 milyon 487 bin 653 lira olduğunu belirten Vali Köşger, dönem sonuna kadar 3 milyon 373 bin 511 liralık harcama yapıldığını kaydetti.



Toplantı daha sonra yatırımcı kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri tarafından kentte devam eden yatırımlarla ilgili bilgi vermeleri, sorun ve ihtiyaçlarla ilgili konuların görüşülmesi ile sona erdi. - BİNGÖL