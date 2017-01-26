Vali Konuşması Sırasında Baygınlık Geçirdi

Minnesota eyaletinin valisi Mark Dayton, ABD valilerinin yıllık toplantısında yaptığı konuşma sırasında bayıldı. 2011 yılından beri eyalet valisi görevini yürüten 69 yaşındaki Demokrat, konuşma yaptığı sırada kürsüde bayıldı. Bir anda büyük panik yaşanmasına neden olan olay sırasında meclis çalışanları Dayton'a müdahale etti. Bir odaya alınan Dayton'a ilk müdahale burada yapıldı. Valinin oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada babasının iyi olduğunu belirtti. Valinin ofisinden de kısa süre içinde Dayton'ın iyi olduğuna dair açıklama yapıldı. Dayton daha önce de 2016'nın şubat ayında katıldığı kalabalık bir organizasyon sırasında bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Dayton'ın sırtı ve belinde yaşadığı sorunlardan ötürü ameliyat olduğu biliniyordu.