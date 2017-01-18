Vali Koçak'tan Değerlendirme Toplantısı

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, kentte gerçekleştirilen ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Koçak, bir otelde yaptığı değerlendirmede, mutlu, müreffeh ve insanların güven içerisinde yaşadıkları marka bir şehir oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Yönetim anlayışlarının temelinde insan olduğunu belirten Koçak, bir kente hizmet etmenin aynı zamanda hesap verilebilirliği gerektirdiğini kaydetti.



15 Temmuz darbe girişimine değinen Koçak, şunları söyledi:



"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi yaşandı. Türkiye'de artık darbelerin konuşulmayacağı bir döneme girdik dediğimiz zamanlarda, dünyanın karşı karşıya olduğu yeni bir terör türü ve terör örgütüyle en kötü şekliyle karşı karşıya geldik. Milletin kendi kaderine sahip çıkması, dünyaya da örnek olabilecek şekilde 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz'a daha parlak bir ışıkla girmemizi sağlayan bir kutlu direnişti. Bu Türkiye açısından en önemli olaydı."



Koçak, slayt eşliğinde kentte yapılan çalışmaları anlattı.