Vali Kaymak; "Kuzey Irak'ta helikopteri düşüren terörist öldürüldü"

TUNCELİ - Özel Harekata alınan zırhlı personel taşıyıcıları inceleyen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Osman Kaymak, üzerine silah monte edilen araçların dosta güven, düşmana korku vereceğini söyledi. Kaymak, kutu deresinde öldürülen 14 teröristen birinin helikopteri düşüren, birinin de komiser ve eşini katleden teröristin olduğunu açıkladı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Osman Kaymak, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Polis Özel Harekat Şubesini ziyaret etti,

Ziyarette özel harekata alınan 3 adet zırhlı personel taşıyıcı aracı inceleyerek bilgi alan Vali Osman Kaymak, "Her gün geçtikçe askerimiz, polisimiz daha donanımlı hale geliyor. Amacımız halkımızın huzur ve refahını sağlamak. Halkımızın geleceğinden emin olması için mücadele sürdürüyoruz. Gün geçtikçe İHA'larımız, zırhlı araçlarımızın yanı sıra askerimizin, özel harekatçılarımızın eğitimleri en iyi şekilde yapılıyor. Bu anlamda görev başındadırlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Şüphesiz bütün bunlar ülkemizin, Tunceli'nin barış ve huzuru içindir. Personel taşıyıcılara aynı zamanda silah da monte edilebiliyor. Muharebe de yapabilecek. Son donanımlı ve yüksek miktardaki patlayıcılara dayanıklı. Dosta güven, düşmana korku verecek araçlar. Yine bölgemizde Tunceli semalarında İHA'larımız geziyor. Şimdi silahlı İHA'lar da var. Elazığ'da konuşlu bulunan İHA'lar sürekli Tunceli semalarında tur atıyorlar. Teröristleri gördüğü anda bombayı başlarına düşürecekler. Bunların bir özelliği de çok net görüntü çekmesi. Ses yapmıyor. PKK'lılar her an bombaların başlarına düşmesini beklesin" dedi.

"Kuzey Irak'ta helikopteri düşüren terörist öldürüldü"

Tunceli'nin merkez Kutu Deresi'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü 14 PKK'lının öldürüldüğünü hatırlatan Vali Osman Kaymak, "Bu operasyonda Kuzey Irak'ta helikopteri düşüren terörist öldürüldü. Yine 6 yıl önce ilimizde spor sahaya düzenlenen saldırıda komiser ve eşini katleden terörist de öldürüldü. Askerlerimizi tebrik ediyoruz. Daha önce İHA'lar görüyordu, uçak vuruyordu. Bu operasyonda jandarma özel harekat birlikleri kara operasyonu yaparken çatışma çıktı ve teröristler etkisiz hale getirildi. Bu da askerimizin sadece havadan değil karadan da ne kadar donanımlı olduğunu gösteriyor. Başarılı bir operasyondu, komutanlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

-Kaymak'tan "teslim olun" çağrısı

Dağdaki teröristlere 'gelin teslim olun' çağrısı yapıyorum diyen Vali Kaymak, "Öldürülen teröristlerin çoğu da genç çocuklar. Ailelerinden koparılıp dağa götürülmüş. Dağa katılımlar yüzde 10 yüzde 5'e kadar düştü. Dağa gidenler de ailelerinin rızası olmadan giden genç çocuklar. Biz onların ölmesine çok sevinmiyoruz. Gelip teslim olsunlar. Devletin gücü karşısında yapacak bir şeyiniz yok. Boşu boşuna ölmeyin teslim olun, demokratik alanda mücadelenizi yapın" diyerek sözlerini tamamladı.

