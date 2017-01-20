Vali Kaymak, Belediye Çalışanlarıyla Buluştu

İçişleri Bakanlığının atamasıyla Tunceli Belediye Başkan Vekilliğine atanan Tunceli Valisi Osman Kaymak, belediye birim amirleri ile bir araya geldi.



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 18.01.2017 tarihli olurları ile Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Osman Kaymak'ın göreve başladığı ifade edildi.



İlk olarak belediye birim amirleri ile durum değerlendirme toplantısı yapan Vali Kaymak'ın, belediyenin çalışmaları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgiler aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimizde vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılmasını ve vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi hususunda, herkesin hassasiyetle üzerlerine düşen görevlerini yapması gerektiğini belirten valimiz, bakanlığımız tarafından yapılan bu görevlendirmenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Birim amirlerine çalışmalarında başarılar diledi."