Vali Karaloğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.



Karaloğlu, mesajında, geride bırakılan yılın Türkiye ve dünya adına çok büyük değişimlere, dönüşümlere çoğulukla da üzücü olaylara sahne olduğunu belirtti.



Bu olaylardan birisinin de 15 Temmuz darbe girişimi olduğuna işaret eden Karaloğlu, Cumhurbaşkanının yüksek feraseti, milletin kahramanlığı ve sarsılmaz iradesi sayesinde bu darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı.



Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bununla birlikte gönül coğrafyamızda yaşanan ve halen devam eden savaş ve insanlık dramı acılarıyla hafızalarımızda, kara bir leke olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşanan acı ve gözyaşlarının son bulmasını temenni ediyor, yerini barış, kardeşlik ve huzura bırakmasını niyaz ediyorum. Bu minvalde ilimiz Antalya, her geçen yıl artan uluslararası organizasyonlara yaptığı başarılı ev sahiliği ile geçtiğimiz yıl da tüm dünyada adından söz ettirdi. Nisan ayında açılışı yapılan Türkiye'nin ilk EXPO'sunu ekimin sonuna kadar yaklaşık 4,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayarak başarılı bir şekilde tamamlandı."



Girilecek yeni yıldaki hedeflerinin tüm kurumlar, özel sektör ve medya ile uyum içinde, ortak akılla şehre, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Karaloğlu, dünya şehri olan Antalya'nın hedef ve beklentilerini gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.



Karaloğlu, yeni yılın Türk milletine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.