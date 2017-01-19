Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Eczacı Dergisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 2016 Altın Havan Ödülleri'nde Yatırım Ödülü'nün sahibi olan Naturmed İlaç yöneticileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.



Vali Karaloğlu, aldıkları ödül ve başarılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmanın yöneticisi Mehmet Çalık'ı kutlayarak başarılarının daim olması temennisinde bulundu.



Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde Ar-Ge laboratuvarları ve klinik çalışmalarla desteklenen gıda takviyesi ve kozmetik fabrikası kuran firmanın yöneticisi Mehmet Çalık, başarılarını ve kuruluş hikayelerini, Karaloğlu ile paylaştı.