Vali Karaloğlu, Manavgat'ta İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesindeki Side Müzesi ve Side Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den brifing aldı.



Gezi ve incelemeler yapmak amacıyla ilçeye gelen Karaloğlu'nu antik kent Side'nin girişinde Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı (MASTOB) Cengiz Haydar Barut karşıladı.



Karaloğlu, ilk olarak Side Müzesi'ni gezdi. Karaloğlu, müzede Side ve çevresinden çıkarılan Helenistik, Roma ve Bizans dönemleri eserlerini dikkatle inceledi. Burada müze müdürü Güner Kozdere'den bilgiler alan Karaloğlu, Side'nin tarihini son derece önemsediğini belirtti.



Karaloğlu, yağan şiddetli yağmura rağmen, Side Antik Tiyatrosu'nda da incelemelerde bulundu.



Vali ve beraberindeki heyet daha sonra Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası'na geçti. Başkan Şükrü Sözen, Vali Karaloğlu'na sinevizyon ve görsel sunum eşliğinde bir süre önce başlattığı Antik Side Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili bilgiler aktardı.



Başkan Sözen daha sonra 2017'de yatırım programına aldığı ve hayata geçireceği projeleri anlattı.



Vali Münir Karaloğlu'na Manavgat ve Side ziyaretinde Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar da eşlik etti.