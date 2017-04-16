Vali Karaloğlu' eşiyle birlikte oyunu kullandı



ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u kapsamında oyunu eşi Sevim Karaloğlu'yla birlikte kullandı. Vali Karaloğlu, Antalya'da seçim güvenliğini 5 bin polis bin 500 jandarma olmak üzere toplam 6 bin 500 güvenlik görevlisinin sağladığını söyledi.

Vali Karaloğlu, Konyaaltı Caddesi'ndeki konağından saat 10: 00 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğluy'la birlikte yürüyerek,, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Vali Karaloğlu, birinci kattaki 1095 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından sandık görevlilerinin fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Vali Karaloğlu, diğer sandık görevlilerine de başarılar diledi.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, Anayasa değişikliğini öngören referandum da oyların Antalya'da da verilmeye başladığını söyledi.

Sözün millette olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Millet kararını verecek. Antalya'da propaganda sürecinde ufak tefek olayların dışında demokratik olgunluk içinde bu süreci tamamladık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Huzurlu bir seçim atmosferi yaşadık. Saat 07: 00'dan itibaren tüm arkadaşlarımız görevleri başındaydı. Bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Son derece sakin bir şekilde oy verme işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen, 4 bin 511 sandıkta oylarını kullandığını dile getiren Vali,"Bu sandık bölgelerinde ve sandıklarda 5 bin polis ve bin 500 jandarmayla toplam 6 bin 500 güvenlik görevlimizle seçim güvenliğini aldık. Görevimiz saat 17: 00'da bitmeyecek. Sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevleri başında olacak. Hiçbir sorun olmadan demokratik olgunluk içinde bu referandum u tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, yine yürüyerek okulun karşısındaki konağına geçti.