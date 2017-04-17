Vali Karahan, Doğankent'i Ziyaret Etti

Giresun Valisi Hasan Karahan, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Karahan, Doğankent Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Mustafa Ayvat ile bir süre sohbet etti.



Giresun Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ile inşaatı süren yurt binasında incelemelerde bulunan Karahan, İlçe Emniyet Amirliği ve Şehit Üsteğmen Mehmet Alim Aile Sağlığı Merkezlerinde de incelemelerde bulundu.



Karahan, ilçedeki Şadı Şelalesi'ni de gezdi.