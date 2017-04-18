Vali Kamçı, Muhtarlarla Buluştu

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Özvatan ilçesinde 13 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.



İlçeye gelişinde Kaymakam Vekili Nazlı Demir ve Belediye Başkanı Halit Demir tarafından karşılanan Vali Kamçı, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Demir'den bilgi aldı.



Özvatan Belediye Başkanı Demir'i de ziyaret eden Kamçı, belediye faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.



Daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların, muhtarların dile getirdiği istek, talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretme amacını taşıdığını ifade etti.



Muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.