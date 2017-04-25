Vali Kamçı Halkla Buluştu

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan halk günü toplantısı, Vali Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda yapıldı.





İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini alıp, değerlendirmek için düzenlenen halk günü toplantısına, Vali Kamçı'nın yanı sıra ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla her ay vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde çözümler bulunabildiğini sözlerine ekledi.





Vali Kamçı, daha sonra vatandaşlara söz vererek sorun ve taleplerini dinledi.