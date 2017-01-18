Vali Kamçı, Bünyan İlçesinde Muhtarlarla Buluştu

Vali Süleyman Kamçı, Bünyan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kamçı, Bünyan ilçesinde ilk olarak Kaymakam Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Belediye Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Kamçı, amaçlarının muhtarların talep, istek ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek olduğunu ifade etti.



Tek tek muhtarların sorunlarını dinleyerek not alan Kamçı, sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.