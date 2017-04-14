Vali İsmail Ustaoğlu, Şampiyonları Ağırladı

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Amatör Ligi'nde şampiyon olan Çatıksu Spor oyuncuları ile Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalarda derece alan Boks ve Bilek Güreşi, Judo ve Karate takımlarını ağırladı.



Valilik Toplantı Salonu'nda ilk olarak Çatıksu Spor oyuncu ve teknik heyetini kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, oyuncularla bir süre sohbet etti. ÇAtıksu Sporlu oyuncuları tebrik etmesinin ardından Bayburt Üniversitesi Boks ve Bilek Güreşi takımları ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo ve Karate sporcularıyla bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu antrenörler ve sporculardan bilgi aldı.



Sporcularla hatıra fotoğrafı çekilerek çeşitli hediyelerin verildiği her iki ziyarette Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu, Boks Milli Takım Antrenörü Seyfettin Dumlupınar, Milli Boksör Onur Şipal, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Tuncay Başaran'da hazır bulundu. - BAYBURT