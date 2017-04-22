Vali İsmail Ustaoğlu'nun Miraç Kandili Mesajı

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Vali Ustaoğlu mesajında şunları kaydetti; "Miraç, başta Hz. Muhammed olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O'nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenme anlamına gelir. Bugün bize düşen miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bugün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir. Bu gecenin milletimizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle miracına; huzur ve mutluluğuna; Müslüman kardeşlerimizin içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtularak hem maddi hem de manevi açıdan yeniden yükselmesine vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." - BAYBURT