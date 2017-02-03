Vali İsmail Ustaoğlu'ndan Yatırımcılara Cazibe Merkezleri Çağrısı

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında başvurular başladı. Birinci çağrı dönemine ilişkin başvurular 27 Şubat 2017 tarihine kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) Bayburt'ta bulunan Yatırım Destek Ofisine yapılabileceği gibi doğrudan Kalkınma Bankası'na da yapılabilecek.



Birinci çağrı dönemi başlayan Cazibe Merkezleri Programı'ndan Bayburt'un maksimum oranda faydalanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Programla ilgili 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14.00'te Bayburt Öğretmenevi'nde işadamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.



Vali İsmail Ustaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bayburt'un sanayi eksenli gelişimine çok büyük destek sağlayacak olan Cazibe Merkezleri Programı ilimiz için tarihi bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için, yerel yönetimlerimizle, esnaf örgütleriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Yapacağımız toplantıda yatırımcılarımıza başvuru süreçleriyle ilgili gerekli yönlendirmeler yapılacağı gibi, Cazibe Merkezleri Programının destek unsurları hakkında da bilgi verilecek. Tüm müteşebbisleri yapacağımız toplantıya davet ediyorum. Bu vesileyle de Bayburt Valiliği olarak yatırımcımızın daima yanında olduğumuzu yeniden ifade ediyorum" dedi. - BAYBURT