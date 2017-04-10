Vali İsmail Ustaoğlu İl Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Vali İsmail Ustaoğlu 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Vali İsmail Ustaoğlu 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Vali İsmail Ustaoğlu'nu İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Yardımcıları Mutlu Almalı, Tamer Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sezayi Er karşıladı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kendisini karşılayan tören kıtasını selamlayan Vali İsmail Ustaoğlu, tek tek tokalaştığı polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik etti.
Burada düzenlenen törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamına geçen Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, 4-10 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sezayi Er'e tebriklerini iletti.
Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı, Tamer Kılıç, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural eşlik etti. - BAYBURT