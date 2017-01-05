Vali İsmail Ustaoğlu, Harmanözü Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali İsmail Ustaoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak ve köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinlemek için Harmanözü Köyü'nü ziyaret etti.



Yanındaki heyetle birlikte köy odasında Harmanözü sakinleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, fırsat buldukça 'Mahalle Odaları Buluşmaları'nı köylerde de yapmaya çalışıp vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade etti.



Vali İsmail Ustaoğlu, 'Mahalle Odaları Buluşmaları'nı artık köylere de taşıyacaklarını belirterek köy buluşmalarına ilk olarak Harmanözü Köyü'nden başladıklarını bildirdi. Ziyaretlerde köylerin problemlerini yerinde görmek ve dinlemek istediklerini sözlerine ekleyerek konuşmasına devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimizin yatırımcı kuruluşlarından sorumlu arkadaşlarımız burada. İlimizin emniyet ve asayişinden sorumlu arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle burada bir muhabbet ortamı oluşturalım. Burada kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bize bu akşam ev sahipliği yapmanızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.



Köy Muhtarı Tuncay Uzunhan ise Türkiye'nin geçirdiği süreç itibariyle birliğe ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve bu ortamda yapılan bu ziyaretin kendilerini son derece memnun ettiklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Köy Muhtarı Tuncay Uzunhan'dan köyün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, ilgili kurum amirlerine belirtilen konularda gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.



Köy tarihi ve kültürü hakkında çeşitli bilgilerin aktarıldığı buluşma birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının anlatıldığı kısa hikayelerle son buldu.



Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ve İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur eşlik etti. - BAYBURT