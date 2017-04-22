Vali İsmail Çataklı'nın Miraç Kandili Kutlaması

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Miraç Kandilini kutladı.



Vali Çataklı, Kandil geceleri, insanların gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti. Çataklı,"Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olup, Aziz Milletimiz bu geceyi asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamaktadır. Dünyanın ve insanlığın geleceği için, maddi refah kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Hepimiz bütün insanlığın selameti için iyiliği, barışı, dostluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti yüceltmek için çalışmalıyız.İnanıyorum ki, bu mübarek gece, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, manevi değerlerimizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi. - KİLİS