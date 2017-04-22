Vali İsmail Çataklı'dan 23 Nisan Kutlaması

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Milletin, ortak bir gaye etrafında, Meclis çatısı altında birleştiği 23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Vali Çataklı, "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" şiarıyla çıkılan yolda ecdadın, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını ifade ederek,"Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden bugün, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsalidir. Çocuklara armağan edilmiş bu bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman korumamız gerekmektedir. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. 15 Temmuz 2016'da milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe girişimine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletimizle birlikte verdiği mücadele 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' anlayışının tüm benliğimizde yer ettiğinin en güzel göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşını sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyor, başta Kilisli çocuklarımız olmak üzere, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi. - KİLİS