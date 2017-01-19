Vali Işın'dan Eleşkirt Halkına Doğalgaz Müjdesi

Ağrı Valisi Musa Işın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eleşkirt ilçesinde vatandaşlara doğalgaz müjdesi verdi.



Işın, bir süre önce İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Recep Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.



Daha sonra ilçedeki bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Işın, açılışta yaptığı konuşmada, Valilik olarak vatandaşa her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Dış güçlerin Türkiye üzerinde çok ciddi oyunlar oynadığını ifade eden Işın, "Bizler oynanan oyunlara gelmeyeceğiz. İhanetlere, hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. Biz toprağımıza, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Vatanına ve devletine sahip çıkan bir ilçe olduğu için buradan size bir müjde veriyorum. 2017 yılı içerisinde Eleşkirt ilçemizde doğalgaz yeraltı çalışma işlemlerine başlanacak." diye konuştu.