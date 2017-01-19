Vali Işın'dan Başkan Vekili Erat'a Ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın, Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.



Vali Yardımcısı Ejder Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Tutak ilçesine gelen Vali Musa Işın, Kaymakam Erkan İsa Erat'la bir süre görüştü. Daha sonra beraberindeki heyetle Tutak Belediyesine geçen Vali Işın, görevi başında bulunmasında sıkıntı olan ya da görevden alınan belediye başkanlarının yerine yasal olarak belediye başkan vekili atamasının yapıldığını söyledi. Vali Işın, "Belediye başkan vekilliğine Tutak Kaymakamız atanmıştır. Ben bundan sonra belediye hizmetlerinin bir önceki döneme göre çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Tutak halkı bundan sonra daha fazla hizmet görecektir. Belediyeciliğin ne olduğunu halkımız görecektir. Daha fazla altyapı ve üstyapı hizmetlerinin olacağını görecektir. Belediyenin bütçesi tamamen halk için kullanılacaktır. Hiçbir şekilde gayrimeşru yerlere kullanılmayacaktır, harcanmayacaktır. Tamamen halk için, halkın devletten ve belediyeden daha iyi hizmet alması için kullanılacaktır. Halkımız da zaten bunun inşallah önümüzdeki süreçte ne olduğunu görecektir" diye konuştu. - AĞRI